Tržaški model zdravljenja bi prenesli v Ukrajino

Od vojne razdejana Ukrajina se resno zanima za preoblikovanje svojih storitev na področju duševnega zdravja, kot model pa jemlje Trst in njegov sistem razpršenih centrov, ki so nastali ob zaprtju psihiatrične bolnišnice, za časa Franca Basaglie. Za reformo so se v Ukrajini odločili še pred rusko agresijo, duševno zdravje prebivalstva pa je ravno zaradi slednje posebno pod udarom.

Iz Kijeva in Odese je v Trst prispelo osem gostov, gre za psihiatre in zdravstvene menedžerje iz tamkajšnjih centrov za duševno zdravje ter regijskih zdravstvenih oddelkov. Do četrtka bodo spoznavali tukajšnjo stvarnost, predvsem konkretno delovanje posameznih služb. Pred meseci je bila že na obisku ukrajinska delegacija, in sicer pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije, takrat pa je šlo za predstavnike institucij, ki so soudeležene pri načrtovani reformi. Tokrat so na vrsti strokovnjaki, ki se v domovini vsakodnevno ukvarjajo s pacienti.

Pomoč na več ravneh

Študijski obisk je omogočila italijanska nevladna organizacija Cesvi, ki od začetka vojne razvija v Ukrajini različne projekte (njeni predstavniki so med prvimi prispeli v Bučo, prizorišče ruskih vojnih zločinov). Otrokom in odraslim nudijo psihološko in socialno podporo, humanitarno ter drugo pomoč. V enega od projektov je Cesvi vključil zdravstveno podjetje Asugi.

»Za nas je pomembno, da vam lahko pomagamo v tako težkem obdobju. Skrb za duševno zdravje je v hudih trenutkih kjerkoli po svetu pogosto postavljena na stran, najbolj pa trpijo najšibkejši, kot so otroci in ženske,« je goste nagovorila Alessandra Oretti, namestnica direktorja tržaškega oddelka za duševno zdravje.