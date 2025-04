Tržaški muzeji vabijo za velikonočne praznike

V času velikonočnih praznikov oziroma od nedelje, 20. aprila (Velika noč), do nedelje, 27. aprila 2025, bo Občina Trst omogočila izredno odprtje muzejev in razstav. Obiskovalci in obiskovalke jih bodo lahko obiskali tudi na dan praznika osvoboditve Italije (25. april) in za 1. maj.

Od 10. do 19. ure bosta odprta muzej Revoltella in Grad Sv. Justa, Rižarna bo odprta od 9. do 19. ure. Od 10. do 16. ure pa bodo odprti muzeji orientalske umetnosti, Sartorio, de Henriquez ter gledališki muzej Carlo Schmidl, naravoslovni muzej in pomorski muzej. Muzej Risorgimenta in spominski center Oberdan bo vabil od 10. do 17. ure, center za dokumentacijo bazovskega šohta od 10. do 18. ure, botanični vrt pa od 10. do 13. ure.