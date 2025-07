Predsednik občinskega svet je spet omejil čas za razpravo

Proračunski apetiti za kritje tekočih stroškov bodo potešeni. Na včerajšnji seji tržaškega mestnega sveta se je govorilo o prilivih in odlivih zdravega občinskega proračuna. Na dnevnem redu so bili sklepi izključno finančne narave: sklep o pristojbinah na komunalne storitve, sklep o izplačilu polmilijonskega dolga komunalnemu podjetju AcegasApsAmga in poletni rebalans proračuna. Ta je vreden malo več kot 16,3 milijona evrov. A razprava o njem je bila časovna omejena. Predsednik občinskega sveta Francesco Panteca se je spet poslužil novega pravilnika, ki dopušča krajšanje odmerjenega časa za razpravo.

Dlje je razprava potekala glede poletnega rebalansa. Ta znaša dobrih 16 milijonov evrov: okrog dva milijona bosta šla za naložbe, preostali denar pa bo namenjen tekočim stroškom. Kar 2,8 milijona bodo namenili kulturnim in športnim prireditvam, turistični promociji in muzejem. Dva milijona bodo namenili občinski socialni službi, 1,8 milijona pa gledališkim hišam. 321 tisoč evrov bo šlo za upravljanje Muzeja Rižarne. Na več kot pol milijona bo lahko računal resor odbornika Micheleja Babudra, ki bo ta denar namenil vzdrževanju zelenic. Skoraj 600 tisočakov bo šlo za upravljanje športne in kopališke infrastrukture.

Okrog 900 tisoč evrov bodo namenili vzgojno-izobraževalnim in knjižničarskim storitvam. Ta denar bodo porazdelili tako: 260 tisočakov bodo namenili selitvi nekaterih knjižnic, 210 tisoč evrov šolskim menzam, 100 tisočakov šolskemu prevozu, 25 tisoč evrov rekreacijskim središčem. V teh poletnih mesecih bodo 420 tisoč evrov porabili tudi za vzdrževanje šolskih poslopij.

K rebalansu proračuna je bilo vloženih 37 dopolnil, večina iz leve sredine. A ta je imela, tako kot decembra lani v proračunski debati, omejen čas za razgrnitev svojih stališč in dopolnil. Predsednik Panteca se je namreč spet poslužil pravilnika, s katerim lahko krajša debato. Mestni svetniki iz liste Punto Franco so imeli na voljo vsega 21 minut, isti čas je bil odmerjen tudi gibanjema Zdaj Trst in Skupaj svobodni. Mestni svetniki Demokratske stranke so imeli na voljo 36 minut.