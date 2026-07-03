Tržaški »pedoči« teknili kljunatim morskim golobom

V Tržaškem zalivu so raziskovalci Miramarskega morskega rezervata v minulih dneh opazili večjo jato kljunatih morskih golobov (Aetomylaeus bovinus), ki se je približala enemu od gojišč klapavic in si tam privoščila bogat obed. Obedovale so v družbi morske želve (Caretta caretta), ki so jo raziskovalci prav tako fotografirali.

Če je slednja v našem morju dokaj pogost pojav, tega ni mogoče reči za kljunate morske golobe, saj je ta vrsta v Sredozemskem morju močno ogrožena in zato tudi zaščitena. V nekaterih jatah, ki so jih raziskovalci opazili med Grljanom in Križem, je bilo tudi do 50 primerkov, kar predstavlja edinstveno pojavitev ne le za Tržaški zaliv, pač pa tudi za Jadransko in Sredozemsko morje nasploh, so opozorili iz Miramarskega morskega rezervata in ob tem opozorili še na škodo, ki jo te živali povzročajo v gojiščih školjk.