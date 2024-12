Tržaški pevec Etra ne bo stopil na sanremski oder

Mladi tržaški pevec Alessio Pipan, ki nastopa z umetniškim imenom Etra, ne bo nastopil na festivalu italijanske popevke v Sanremu. Na včerajšnjem finalu mladih upov, ki so ga predvajali na prvem kanalu italijanske televizije RAI, ga niso uvrstili v zmagovalno četverico. Zmago v kategoriji mladih bodo februarja naskakovali duo Vale Lp in Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre in Maria Tomba. Umetniški vodja festivala Carlo Conti je tekmovanje mladih upov ponovno uvedel po daljšem premoru.

25-letni Etra se je italijanskemu občinstvu predstavil s pesmijo Spazio tra le dita (Prostor med prsti). Nekdanji dijak liceja Petrarca je študiral bobne in petje na glasbeni šoli Scuola di Musica 55. Veliko navdušenja žanje na družbenih omrežjih, na katerih ima več kot 90.000 sledilcev.