Tržaški protestniki za Gazo so se ločili

Na tržaškem shodu za Gazo je postalo napeto. Udeleženci demonstracije, ki se je danes ob 10. uri začela pred vhodom v tržaško pristanišče, pri sedmem pomolu, so se ločili v dva dela. Del protestnikov, ki soglaša z organizatorjem shoda, to je sindikatom USB, je okoli 12. ure krenil naprej proti središču Trsta oziroma mestnemu nabrežju.

Policija uporabila solzivec

Približno pol ure kasneje so isto pot z Drevoreda Campi Elisi ubrali še drugi, bolj bojevito nastrojeni protestniki, ki so po 13. uri dosegli območje Sv. Andreja. Slišati je bilo vzklike, da bodo blokirali mesto, dokler bo gorela Gaza. Promet je bil ohromljen. Nekateri udeleženci so uničili prometne znake in smetnjake oziroma kar so pač dobili na svoji poti. Nekatere smetnjake so premaknili na cestišče. S tržaške kvesture so sporočili, da so nekateri metali kamenje na policiste. Ti so v odgovor uporabili solzivec, da bi se protestniki razbežali. Po podatkih kvesture je bilo na shodu skupno okrog tisoč ljudi.

Protestniki so se malo pred 13.40 spet združili v smeri proti Trgu Libertà pred tržaško železniško postajo. Razmere naj bi se po navedbah kvesture delno umirile. Pred vhodom v tržaško pristanišče naj bi še bilo nekaj sto ljudi.