V Trstu več tisoč ljudi na shodu za Palestino

Odziv na poziv sindikata USB je bil tudi na krajevni ravni množičen. Protestniki so se zbrali pred tržaškim pristaniščem

Spletno uredništvo |
Trst |
22. sep. 2025 | 12:03
V Trstu je bil odziv na stavko proti nečloveškim razmeram v Gazi, ki jo je na državni ravni sklical sindikat USB, množičen. Več tisoč ljudi se je ob 10. uri zbralo na demonstraciji pred četrtim vhodom v pristanišče oziroma pred sedmim pomolom. Prisotnih je veliko mladih. Navzoča je tudi italijanska pevka Elisa, ki je sicer doma iz bližnjega Tržiča.

Okoli 11. ure je bilo stanje nekoliko napeto, saj so nekateri protestniki poskušali vdreti v pristanišče in hoteli nadaljevati protest v njeni notranjosti. Verjetno pa se bo shod preselil na tržaške ulice. Organizatorji hočejo namreč »preplaviti in blokirati mesto«.

