Tržaški pust kot priložnost za turizem

Od 16. do 26. februarja bodo tako tržaško mestno središče kot predmestja preplavile pustne šeme, saj bo zaživel 29. Tržaški pust, dogodek, ki ga tako njegovi ustvarjalci kot tudi mestni upravitelji in hotelirji želijo razviti v manifestacijo, ki naj bo tudi turistično privlačna. Tržaški pust so danes dopoldne v palači Gopčević predstavili tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, predsednica in častni predsednik pusta Sabrina Iogna Prat in Roberto De Gioia ter predsednik združenja hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci. Pri 29. Tržaškem pustu sodeluje letos devet mestnih oz. predmestnih rajonov: Staro mesto-Sv. Just, Škedenj, Rojan, Stara mitnica, Rocol, Sv. Ivan, Naselje sv. Sergija, Valmaura in Sv. Jakob, ki se je pridružil letos. Novost letošnjega mestnega pusta je, da ima tudi svojega umetniškega vodjo Corrada Moratta, Občina Trst pa je poskrbela za izdatnejši finančni prispevek, saj je cilj ovrednotenje manifestacije, ki lahko postane zanimiva tudi s turističnega in mednarodnega vidika ob tem, da gre pri pustu za pomemben trenutek socializacije.

Pustno veseljačenje se bo začelo 16. februarja z uvodnim dogodkom na Velikem trgu, kjer bodo ob 12. uri predali mestne ključe pustnemu kralju in kraljici. V živo pa bo Tržaški pust prišel 20. februarja, ko bodo pri Sv. Ivanu in v Škednju stekle povorke in zabave za učence krajevnih šol. V naslednjih dneh bo več prireditev še po drugih mestnih rajonih oz. četrtih, vrhunec pa bo Tržaški pust doživel na pustni torek, 25. februarja, ko bo z začetkom ob 14. uri na Trgu Oberdan stekla tradicionalna povorka z vozovi. Poleg vozov mestnih in predmestnih rajonov bodo na povorki sodelovali še štirje vozovi Miljskega pusta (skupin Brivido, Bulli e Pupe, Lampo in Mandrioi) ter voz KU POK openskih, proseških in kontovelskih pustarjev, ki bo prej nastopil na Kraškem pustu. Nad 29. Tržaškim pustom bo padel zastor na pepelnično sredo, 26. februarja, ko bosta pri Sv. Ivanu in v Škednju pustna pogreba.