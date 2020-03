Tržaški škof meni, da je EU mrtva

Koronavirus je povzročil neslaven konec Evropske unije, ki se je pokazala za umetelno tvorbo, ki ji ne uspe ustvariti sodelovanja med državami. To je treba vzeti na znanje in pomisliti, da je sodelovanje med evropskimi državami v boju za zdravje možno tudi zunaj nadnacionalnih političnih institucij. To je vsebina enega od sedmih razmišljanj tržaškega škofa, nadškofa Giampaola Crepaldija, ki bodo od jutri naprej vsak dan v obliki videoposnetka na sporedu na Facebook strani #lachiesachecè. Stran si je zamislila skupina katoliških operaterjev na področju komuniciranja s ciljem pokazati, da je Cerkev prisotna in blizu ljudem tudi v času prisilne izolacije in družbene razdalje med posamezniki zaradi epidemije koronavirusa.