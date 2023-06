Tržaški škof Trevisi v petek na zgodovinskem obisku mošeje

Monsinjor Henrik Trevisi bo v petek kot prvi tržaški škof obiskal tržaško islamsko skupnost in mošejo v Ulici Maiolica. Vest je sporočila islamska skupnost, ki je nad zgodovinskim obiskom izrazila zadovoljstvo. Gre za sadove dolgoletnega tesnega solidnega medverskega dialoga, ocenjujejo, pri čemer tržaškemu škofu na stežaj odpirajo vrata. »Obe skupnosti povezujejo podobne verske vrednote, kot je denimo verovanje v enega Boga, usmiljenega in milostljivega, zaradi česar gojimo prave in miroljubne vezi, ki odražajo edinstvenost našega dragocenega mesta,« so med drugim zapisali. Trudili so bodo za nadaljnji razvoj in utrditev odnosov, z željo, da se bo doslej prehojena pot nadaljevala, so ocenili.