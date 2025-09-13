Tržaški Verdi s skladbo na EPK želi pustiti trajno sled

»V množici dogodkov, ki se v obeh Goricah, evropski prestolnici kulture, vrstijo kot na tekočem traku, smo si zaželeli takega, da bi pustil trajno sled,« je dejal deželni odbornik za kulturo in šport Mario Anzil na včerajšnji predstavitvi partiture Fedeli d’amore, ki je nastala po naročilu tržaškega opernega gledališča Verdi v okviru GO! 2025. Anzil je pohvalil visok nivo, ki odlikuje deželne kulturne institucije in dejal, da se že veseli leta 2027, ko bo Pordenon prestolnica italijanske kulture. Svoje zadovoljstvo je izrazil tudi predsednik gledališča Verdi, tržaški župan Roberto Dipiazza, in izpostavil 20 % rast občinstva, nato pa predal besedo intendantu Giulianu Polu. Skladba je nastala na podlagi libretta, ki ga je Arnaldo Colasanti črpal iz del dveh intelektualcev našega prostora, goriškega filozofa Carla Michelstädterja in Claudia Magrisa; slednji je rade volje dal na razpolago svoj roman Un altro mare, v katerem Enrico Mreule obuja spomine na tesnega prijatelja Carla, ki se je po odlično opravljeni univerzitetni diplomi pri samih triindvajsetih letih odločil za samomor. Sam pa je odplul v daljno Patagonijo in se po dolgih letih vrnil v domači kraj, kjer so mu spremenjene razmere povzročile globoko razočaranje, po katerem se je zatekel v Savudrijo v tiho samoto.

Polo je snov predlagal enemu najuspešnejših italijanskih skladateljev, Giorgiu Battistelliju, ki se je takoj navdušil nad predlogom ter začel snovati skladbo, čigar oblika nekoliko spominja na klasični oratorij, sam pa jo je poimenoval »lirski prizori« ter za protagonista izbral oba mladeniča, Enrica in Carla, zboru pa poveril vlogo posrednika med abstraktnimi filozofskimi pojmi in občinstvom. Battistelli je v video povezavi povedal, da ga že sam geografski položaj obeh Goric fascinira, točno na križišču različnih kultur, kar je skušal ponazoriti tudi v svoji glasbi.

Svetovna premiera bo v hangarju goriškega letališča Duca D’Aosta 27. septembra ob 17.30, dan kasneje pa v tržaškem gledališču Verdi ob 18.uri.