Tržaški zaliv še sprejema jedrsko energijo

Tržaški zaliv brez jedrske energije je geslo, ki je včeraj popoldne uvedlo spletno konferenco v okviru niza srečanj Sredozemlje: morje v miru. Odbor za mir in sožitje Danilo Dolci je v sodelovanju z Občino Dolina sprejel pet uglednih gostov, ki so na občinskem YouTube kanalu nagovorili gledalce.

Srečanje je uvedel občinski odbornik Davide Štokovac, ki je poudaril, da tudi izbire majhnih uprav in posameznikov vplivajo na globalni ravni. Občina Dolina je na Tržaškem bila med prvimi, ki je v občinskem svetu sprejela predlog za prepoved prehoda jedrskega materiala čez Tržaški zaliv, kot je spomnil koordinator srečanja Capuzzo, predstavnik Gibanja za demokracijo v Evropi 2025 DiEM25.

Včeraj ob polnoči je začela namreč veljati mednarodna pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki jo je junija lani podpisalo 122 držav. Skrajni kot Jadrana pa urejajo izbire političnih predstavnikov Italije in Slovenije. Obe državi sta članici zveze NATO in sta se zato podpisu pogodbe odrekli. Na srečanju so gledalce nagovorili Aurelio Juri, bivši koprski župan in evropski poslanec, aktivist Werner Wintersteiner, profesor na celovški univerzi, Carlo Tombola, član opazovalnice prisotnosti orožja v sredozemskih pristaniščih The Weapon Watch in pacifistka Sibylle Hoffmann iz Hamburga.