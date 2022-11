Tržaški župan »ne bo več nič naredil za migrante« (video)

Župan je bil zelo oster in ni štedil z besedami: »Vsi me sprašujejo, naj pomagam beguncem. Kamorkoli smo jih dali, pa so vse uničili. Nič ne bom naredil za njih.« Svoje izjave je podkrepil s fotografijami razdejanja v skavtskem hostlu na Božjem polju, kjer prosilce za azil zaradi porasta prihodov gostijo tudi v šotorih, ki so bili v času pandemije namenjeni za prestajanje karantene. Na slikah se med drugim vidi razdejana vrata stranišč in uničene sanitarije, stole ter drugo opremo, nametano na strehah šotorov in večje količine smeti na tleh. »Denarja italijanskih državljanov» torej zanj ni vredno namenjati ljudem, ki se ravnajo na tak način in vse uničijo. Posnetek je v štirih urah všečkalo preko 200 uporabnikov Facebooka. Zmanjkala ni seveda niti oblica sovražnih komentarjev. Od takih, ki hočejo, da se migranti vrnejo tja, od koder so prišli do takih, ki jim privoščijo nasilni pristop slovenske in hrvaške policije.

Dipiazza je drugače na začetku bi kar različnega mnenja, sprejel je med drugim delegacijo podpisnikov odprtega pisma za pomoč migrantom in obljubil ureditev približno 100 ležišč v prostorih nekdanje tržnice v Ul. Gioia ob železniški postaji. Ta načrt je nato padel v vodo. Padel je še zadnji dokaz, da je to poglavje zanj »ad acta«.