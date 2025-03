Tržaški župan zanetil novo polemiko

Tržaški župan Roberto Dipiazza je te dni zanetil polemiko z izjavo o 74-letni ženski, ki je pred nedavnim umrla v prometni nesreči v Miramarskem drevoredu. Med oddajo na krajevni televizijski mreži Telequattro je prepričano in suvereno pojasnil, da morajo starejši prečkati cesto, kjer stojijo semaforji in da ne more Občina zavarovati vseh prehodov za pešce. Pokojnica je cesto vsekakor prečkala na prehodu za pešce. To pa zanj, kaže, ni dovolj.

S tem je hotel odgovoriti vsem tistim, ki trdijo, da je cestni odsek med železniško postajo in Rojanom nevaren za pešce. Več politikov levosredinskega tabora ga je obtožilo pomanjkanja sočutja in občutljivosti in njegove besede označilo za grozljive. Župan sicer »ni novinec« na področju polemik in je s svojimi neposrednimi besedami že večkrat razburil duhove.