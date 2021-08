Tržaškim šolam milijon evrov proti covidu

»Več kot milijon evrov bodo prejele šole tržaške pokrajine, da bi zagotovili varen začetek šolskega leta,« je napovedal podpredsednik poslanske zbornice Ettore Rosato. Tržaški predstavnik stranke Živa Italija je razložil, da je v okviru vladne uredbe 350 milijonov evrov, namenjenih šolam po vsej Italiji, od tega dober milijon za Tržaško. Gre za sredstva za nakup opreme in storitve, ki so potrebne za zajezitev širjenja koronavirusa. Z omenjenimi sredstvi, uvedbo obveznega covidnega potrdila za šolsko osebje in z odločno udeležbo mladih v cepilni kampanji bo septembrski začetek lahko tokrat pravi, dokončen začetek, je prepričan Rosato.