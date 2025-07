Tržaško poletje tudi v znamenju številnih gradbišč

Gradbena dela pred in po železniškem nadvozu v Miramarskem drevoredu, v Starem pristanišču, v mestnem središču, pa na nabrežju in pri Sv. Jakobu. To je le nekaj gradbišč, ki v teh poletnih mesecih zaradi zapor in hrupa parajo živce voznikom, pešcem in stanovalcem. V prihodnjih mesecih naj bi nova gradbišča odprli še na Trgu sv. Antona, ob začetku kanala, kjer bo naposled stekla prenova dveh mostov, ki jo načrtujejo že več let, v načrtih pa je tudi odprtje gradbišča na Velikem trgu, kjer bodo v celoti prenovili tlakovane površine.

Pa pojdimo po vrsti. V Miramarskem drevoredu, med krožiščem za Staro pristanišče in Rojanom, dela potekajo že več mesecev. Izvaja jih podjetje AcegasApsAmga, ki dela na projektu Smart Grid (Pametna omrežja). Ta predstavljajo prihodnost elektroenergetskega sistema, saj omogočajo boljšo izrabo obnovljivih virov energije ter prilagodljivo in učinkovito distribucijo elektrike. S temi deli bodo na električno omrežje priključili tudi Staro pristanišče. Projekt potenciranja električnega omrežja je financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), kar pomeni, da ga bo treba zaključiti v časovno točno določenih rokih.

Nedaleč stran stoji še eno veliko gradbišče, ki pa ne moti nikogar, saj gradbinci izvajajo dela na ograjenem območju za kopališčema CRAL in Ferroviario. Po naročilu Občine Trst tam urejajo urbani športni park, na katerem bo mogoče prakticirati različne športne dejavnosti (padel, odbojko na mivki, tenis, košarko ...).