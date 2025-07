Tržaško pristanišče ima novega izrednega komisarja

Dan po odstopu Antonia Gurrierija z mesta izrednega komisarja tržaške pristaniške uprave je ministrstvo za infrastrukturo in transport, ki ga vodi Matteo Salvini, imenovalo naslednika. To je Donato Liguori, 48-letni višji uradnik tega ministrstva (trenutno je generalni direktor za pristanišča), doma iz Trevisa, ki je v zadnjih letih nakopičil številne vloge v vodilnih organih italijanskih avtocest, letališč in pristanišč. V preteklosti je delal v zasebnem sektorju, na področju svetovanja, ter dve leti kot sodelavec predsednika Kampanije Vincenza De Luce. Na sedežu tržaške pristaniške uprave ga pričakujejo v ponedeljek. Šlo naj bi za kratkotrajno vodenje luke, saj želi vlada čim prej imenovati novega predsednika.