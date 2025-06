Tržaško pristanišče ima novega izrednega komisarja, ne pa predsednika

Antonio Rosario Gurrieri je novi izredni komisar tržaške pristaniške uprave, ki zaobjema tržaško in tržiško pristanišče. Imenoval ga je italijanski minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini, ki se je obenem zahvalil dosedanjemu izrednemu komisarju Vittoriu Torbianelliju. Trst tako tudi leto dni po odhodu Zena D'Agostina uradno še nima novega predsednika luke. Ker se je postopek imenovanja novih predsednikov številnih pristaniških uprav v Italiji zaradi nesoglasij v desnosredinski vladni koaliciji zapletel, se je ministrstvo očitno odločilo imenovati izredne komisarje, ta funkcija je začasne narave. Gurrieri je vsekakor z današnjim dnem prijel za vajeti pristaniške uprave, čeprav ne polnomočno kot predsednik. Njegovo imenovanje sicer ni jabolko spora med strankami desne sredine, so pa vsa imenovanja povezana v težka pogajanja med vladnimi partnerji.