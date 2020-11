Tržaško pristanišče med najpomembnejšimi v svetu

Tržaško pristanišče se je v zadnjih petih letih popolnoma spremenilo. Če ga je v preteklosti zaznamovala izrazita imobilnost, ki je služila nekaterim lokalnim politično-gospodarskim krogom, se je zdaj položaj spremenil in je Trst postal eno izmed najbolj zanimivih pristanišč na mednarodni ravni, ki privablja nove vlagatelje in bo v prihodnosti postalo eno izmed glavnih evropskih pristanišč.

Njegove glavne značilnosti so v tem, da se je v zadnjih letih zelo razvila infrastruktura za povezave z železniškimi zvezami, najpomembnejša pa je bila državna reforma, ki je mnogim lokalnim pristaniškim oblastem dodala nove pristojnosti in jih spremenila v t.i. »pristaniške sisteme«. V Trstu je tako nastal Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana, ki ga vodi predsednik Zeno D’Agostino in že privablja številne mednarodne vlagatelje. Vse kaže, da se bo tržaška luka, še zlasti glede na krepitve železniških zvez, novih gradenj in razvoju dela na logistični platformi ter razvijanju prostorskega načrta, sprejetega leta 2016, še stalno razvijala in pridobivala ugled na svetovni ravni.

To je izšlo z zaslišanja predsednika pristaniške oblasti Zena D’Agostina, ki je v tržaški občinski komisiji za gospodarstvo, obrt in turizem včeraj dopoldne podal obračun petletnega vodenja tržaške luke. Predsedniku D’Agostinu bo namreč v ponedeljek formalno zapadel mandat. Kot je povedal, čaka na morebiten klic s pristojnega ministrstva.