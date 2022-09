Tržaško vabilo na srečanja z glasbenimi velemojstri

Neugasljiva in neuničljiva je glasba, ki je kot arabski feniks ponovno razpela svoja krila po črnem obdobju, ki je tudi za Slovensko filharmonijo (SF) pomenilo žalosten upad občinstva. Glasba, ki ni beg pred resničnostjo, ampak vrsta umetnosti, ki nam omogoči samoizpraševanje in premislek, je dejal direktor in umetniški vodja SF Matej Šarc, sicer tudi odličen oboist, ki se kljub svoji zahtevni nalogi še vedno posveča glasbilu in je novo sezono (tukaj celoten program) želel predstaviti tudi tržaškemu občinstvu v kavarni San Marco, kjer je srečanje organizirala Rossana Paliaga.

Napol prazne dvorane v sezoni 2021-22 se bodo morda spet napolnile kot v lepih časih, kaže dosedanji vpis abonmajev na različne cikluse, ki jih zaznamujejo duhoviti akronimi: FKK za filharmonične klasične koncerte, SMS za same mogočne skladbe, SOS za sodobne orkestrske skladbe, VIP za vokalno-instrumentalni program, PVC za pretežno vokalni cikel in nazadnje še DA! – družinski abonma, za skupno 27 dogodkov. Posamezne sklope sta podrobno predstavila sam Šarc in zborovodja Gregor Klančič, Šarc pa je odločno izpostavil svojo vizijo in programsko usmeritev, ki ne želi ponujati občinstvu zgolj zabave in ugodja ob poslušanju dobrih starih znanih viž, temveč ga izziva k novim oblikam, k nepričakovanemu – proti potrošništvu, za spodbudo razmišljanja, je poudaril, pa čeprav pri tem lahko tvega izgubo dela bolj tradicionalno usmerjenega občinstva.

Ponudba je res pestra in kvalitetna, saj bodo v Ljubljani gostovali svetovno znani dirigenti kot Charles Dutoit s kar tremi koncerti, pa še Ivor Bolton, Heinz Holliger in Sylvain Cambreling. Prisotna bosta tudi slovenska dirigenta Marko Letonja in Simon Krečič ter litovska dirigentka Giedrè Šlekyte. Tudi na zborovskem področju bodo prisotna ugledna imena kot Grete Pedersen, Tonu Kaljuste in Risto Joost ter italijanski zborovodja in skladatelj Lorenzo Donati.