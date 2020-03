Tržiška termoelektrarna »ogrela« nabrežinske svetnike

V dvorani devinsko-nabrežinskega občinskega sveta se je v torek zvečer znova iskrilo. Zasedali so namreč druga okoljska svetniška komisija in vodje svetniških skupin, ki so se posvetili pripombam k ukrepu za pregled celovitega okoljskega dovoljenja (AIA) termoelektrarne A2A Energiefuture Spa v Tržiču in postopku presoje vplivov na okolje za spremembo projekta taiste. Že res, da se termoelektrarna nahaja v sosednji občini, se pravi v Tržiču, v zračni liniji pa so razdalje veliko manjše, tako da bi spremembe, ki jih načrtuje podjetje A2A Energiefuture, ki upravlja tržiško termoelektrarno, nedvomno vplivale tudi na domače okolje.

Kaj se obeta, sta pojasnila predsednica Chiara Puntar in odbornik za okolje Massimo Romita: podjetje je oktobra lani predstavilo osnutek načrta za prehod na sežiganje zemeljskega plina - doslej je električno energijo proizvajalo s sežiganjem premoga in kurilnega olja -, kar med drugim predvideva odstranitev sedanje opreme in izgradnjo novih naprav, tudi novega plinovoda in 60-metrskega dimnika.

Iz opozicijskih vrst se je oglasil svetnik gibanja Za zaliv Vladimir Mervic, ki je bil kritičen, saj je komisija sklicala srečanje pozno, se pravi le nekaj ur preden bi zapadel rok za vložitev pripomb k načrtu. Sam namreč dvomi v »zeleno« srce, s katerim se navzven predstavlja devinsko-nabrežinska občinska uprava - po njegovi oceni gre le za votle besede, ki nimajo velikega pomena.