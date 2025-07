Tudi letos poleti se za zapor nihče ne zmeni

V poletnih mesecih se soočamo s problemom visokih temperatur, ki ogrožajo življenja starejših in slabotnih ljudi. S tem v zvezi se je oglasila Elisabetta Burla varuhinja pravic zapornikov v tržaškem zaporu, ki je ugotavljala, da pomanjkanje zelenih površin ne pomaga, saj se območja pregrejejo in spremenijo v prave toplotne otoke. Tak je primer tržaškega zapora, kjer je vročina neznosna, klimatskih naprav pa seveda ni.

Deželna vlada je pravkar sprejela odredbo proti delu v vročini oz. za zaščito zdravja delavcev. Slednja prepoveduje težaška službena opravila med 12.30 in 16. uri in bo veljala do 15. septembra. Mirovali pa bodo tudi tisti, ki delajo v uradih brez klimatskih naprav oz. prezračevanja.

Kaj pa zaporniki? »Tudi v tem vročem poletju se za razmere v zaporih nihče ne zmeni. Ob prošnjah po nakupu ventilatorjev, ki bi zagotovili minimalno dostojanstvo osebam, je vodstvo prisiljeno prositi za donacije, saj na ministrstvu ne razmišljajo, da bi klimatizacija prostorov koristila tudi policiji, ki tam dela,« je ugotavljala Burla. Tržaški zapor lahko sprejme 135 ljudi - danes jih preštejemo 238. »Vročina torej ni novica, ravno tako ni novica prenatrpanost zapora. Upati gre, da ne bo kdo tam umrl, saj bi to nedvomno vzbudilo radovednost,« je bila kritična.