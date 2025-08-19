Tudi letos so romali na Koromačnik

Vsakoletna srečanja na Koromačniku ob prazniku sv. Roka ponujajo vsakič kako prijetno odkritje. Na Koromačnik, v preteklosti pašni grič nad nekdanjo tovarno Wärtsilä, so Boljunčani romali vsako leto na praznični dan vse do nekje leta 1948. Na vrhu je od 16. stoletja stala cerkev, ki je bila posvečena zavetniku proti kužnim boleznim, danes pa ostajajo za njo le razvaline. Pred šestimi leti so Društvo za vrednotenje domače zgodovine Boljunec in vaške organizacije ponovno obudili tradicijo romanja na grič oz. praznika kolačev in sladkarij, blagoslova soli, zelišč, pašnika in živine - za to je v soboto poskrbel župnik iz Boljunca in Boršta Adrian Mates.

Gost dogodka vsako leto poskrbi, da zbrani izvedo nekaj novega o domačem območju. Tokrat je udeležence srečanja nagovoril domači arhitekt Davide Štokovac, ki je predstavil svojo raziskavo posvečeno zaselkom Krmenka, Lakotišče, Domjo, Pulje in Frankovec.

Štokovac je velik ljubitelj zgodovine domačega območja, za katero si prizadeva, da ne bi šla v pozabo. »Pred cerkvijo v Boljuncu je bila lani postavljena turistična tabla, podobno kot v Dolini. Zdela se mi je odlična ideja in sem se pogovoril s člani društva Venturini od Domja in jim predlagal, ali bi postavili turistične table po vaseh v spodnjem delu občine. Ideja je navdušila, tako da sem se lotil priprave besedil za table. Najbrž jih bomo postavili v sodelovanju z Občino Dolina,« je napovedal Štokovac. Zamislil si je več tabel in na vsaki bodo zabeležene določene zanimivosti o kraju, da jih ne bi spomin popolnoma izbrisal. »Zlasti za nove prišleke, ki se ne zavedajo, da ima njihov dom zanimivo zgodovino,« je dodal.