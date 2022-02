Tudi mir lahko govori dva različna jezika. To, kar je moral biti miroljubni shod za mir oz. proti vojni v Ukrajini se je naposled prelevil v glasno prerekanje in slabo kri.

Pri Stari mitnici se je dopoldne ob 10.30 na shodu za mir, ki so ga priredili Vzpi-Anpi, sindikati Cgil, Cisl in Uil, Odbor za mir sožitje in solidarnost Danilo Dolci ter številne levičarske stranke in združenja, zbralo nekaj sto ljudi. Plapolale so zastave miru, največ pa je bilo rumeno-modrih ukrajinskih zastav, saj je bila velika večina udeležencev Ukrajincev. Slednji so v zrak dvigali letake, ki so klicali k svobodni Ukrajini in k prekinitvi vojne ter vzklikali Slava Ukrajini, herojem slava!

Med udeleženci se je zaiskrilo takoj na začetku, ko so se organizatorji v svojih pozivih k prekinitvi vojne dotaknili tudi nekoliko širšega političnega dogajanja v Ukrajini, se pravi državljanske vojne leta 2014 oz. razglasitve ljudskih republik Doneck in Lugansk. Da bi z razumevanjem preteklosti območja skušali ugotoviti današnjo situacijo, so pojasnili. Pa se je vnel prepir, ki ga res ni bilo treba. Završalo je med ukrajinskimi državljani, ki jim vojna uničuje domovino in v bojne vrste kliče družinske člane in so upravičeno zelo prestrašeni in napeti. Niso želeli poslušati »laži iz ust Putinovih pristašev« ali »komunistične propagande«, kot so glasno skandirali, zato so se ločili od ostalih demonstrantov.