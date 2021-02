Tudi na Krasu podpisi proti nacifašistični propagandi

Tržaška občinska svetnica iz vrst Demokratske stranke Valentina Repini bo v soboto od 15. do 18. ure v Domu Brdina na Opčinah zbirala podpise za predlog tako imenovanega protifašističnega zakona Stazzema. Prihodnjo soboto, 13. februarja, pa bo od 10. do 13. ure prisotna v Kulturnem domu na Proseku.

Kot znano, gre za ljudsko iniciativo, ki se je začela v občini Stazzema. Odbor z županom Mauriziom Verono na čelu si prizadeva, da bi z novim zakonom prepovedali fašistično in nacistično propagando in tako dopolnili že obstoječa zakona Scelba in Mancini. Strožje kazni bi med drugim uvedli na področju objav na družbenih omrežjih.

Slovenska svetnica si želi, da bi predlog podpisalo tudi čim več ljudi na Krasu. Obrazec je namreč treba podpisati na sedežu občine, kjer ima posameznik stalno bivališče. Marsikdo pa zlasti v času novega koronavirusa težje pride do Trsta. S pomočjo krožkov DS vzhodnega in zahodnega Krasa želi premostiti to morebitno oviro in priskočiti na pomoč vsem, ki bi radi podprli pobudo. Pripravljena je akcijo spet ponoviti tudi vsako soboto v marcu. Da bi zakonski predlog obravnaval parlament, morajo na vsedržavni ravni zbrati 50.000 podpisov.