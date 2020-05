Tudi na spletu naj bo osnovno načelo vključevanje

Deset načel, ki sestavljajo manifest za nesovražno komunikacijo festivala nenasilnega govora Parole O_Stili - lani smo ga objavili na naši spletni strani -, bi moralo biti že globoko zasidranih v sodobno digitalno družbo. A spletna komunikacija večkrat nima pravil. Ima pa hude posledice.

»Manifest, ki ga je sestavilo več kot sto ljudi, lahko obnovimo z eno samo besedo: vključevanje,« je pojasnila predsednica združenja Parole O_Stili Rosi Russo in uvedla predzadnje srečanje letošnjega festivala na spletnem kanalu YouTuba. Raziskave kažejo, da verbalno nasilje na spletu narašča. Najpogostejše žalitve so namenjene homoseksualcem, migrantom in judom. Manifest, ki so ga organizatorji pripravljali cela tri leta, opozarja prav na uporabo primerne, učinkovite in predvsem nenasilne komunikacije na socialnih omrežjih.

Deset pravil je v živo za spletno publiko prebrala italijanska igralka Cristiana Capotondi. Nato je Russova označila vsakega gosta z enim izmed desetih načel. Prva na vrsti je bila radijska in televizijska voditeljica Andrea Delogu, ki se z načelom Virtualno je realno povsem strinja: »Kar se na spletu dogaja, je enako temu, kar se lahko zgodi v baru. Kdor uporablja sovražni govor na omrežjih, verjetno ga v baru ne bi.« Paraolimpijska atletinja Bebe Vio je k drugemu načelu Smo, kar sporočamo dodala vabilo mladim, naj sledijo svojim željam. Don Luigi Ciotti je načelo Besede oblikujejo misli razvil v smeri etike in poudaril, da so izrečene besede dejanja in kot taka imajo posledice: »Morali bi uvajati pravo dieto besed, saj se jih danes izreče preveč, predvsem na račun tega, česar ne poznamo.«

Direktorici združenja Valore D Barbari Falconer so organizatorji pripisali četrto načelo, na podlagi katerega sloni komunikacija na poslušanju: »Babica je trdila, da ima človek dve ušesi in ena usta zato, ker mora poslušati vsaj enkrat od tega, kar govori. Pasivno poslušanje drugega je preveč razširjeno. Raziskave kažejo, da velika večina ljudi med diskusijo posluša drugega le prvih sedem sekund.«

O petem načelu je spregovoril Igor Šuran, direktor združenja Parks - Liberi e Uguali. Besede ustvarjajo mostove med ljudmi in dovolijo, da se med sabo spoznavamo. Novinarka Costanza Rizzacasa D'Orsogna je z načelom o posledicah besed opozorila na sovražni govor na račun debelejših. Startupper Chris Richmond pa je poudaril pomen iskanja resnice in preverjanja novic na spletu. Predsednica združenja Diversity Francesca Vechioni je z načelom o spoštovanju drugega poglobila vrednote različnosti med ljudmi. Novinarka Valentina Toirotti, na spletu znana kot Pepitosa, pa je z devetim načelom spomnila na nasilni govor, katerega so večkrat tarča osebe s posebnimi potrebami. Srečanje je zaključil znani pilot in paraolimpijski atlet Alex Zanardi z zadnjim načelom: »Tudi molk marsikaj pove. Z besedami veliko povemo, a z dejanji lahko marsikaj komuniciramo.«