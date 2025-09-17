Tudi Primorski dnevnik sestavni del Slofesta

Na letošnjem Slofestu, festivalu Slovencev v Italiji, ki bo od jutri do sobote potekal v središču Trsta, bo s stojnico na Borznem trgu prisotna - tako kot na vseh Slofestih doslej - tudi Zadruga Primorski dnevnik. Ta želi priložnost izkoristiti za vzpostavitev stika v živo z našimi bralci, naročniki in člani zadruge. Za obiskovalce stojnice so pripravili tudi manjše darilo. Primorski dnevnik praznuje letos osemdeset let izhajanja.

Jutri ob 16.30 bo na glavnem odru Slofesta stekel pogovor z enajstimi mladimi avtorji iz Tržaške, Goriške in Videmske, ki so za Primorski dnevnik prispevali tedenske kolumne v rubriki Perspektive. Izbor petdesetih kolumn je zbranih v knjigi Perspektiva generacije, ki jo je založilo Založništvo tržaškega tiska v sodelovanju s Primorskim dnevnikom.

Vse tri dneve bo mogoče včlanjevanje v Zadrugo Primorski dnevnik. Kot pravijo pri zadrugi, predstavlja simbolno dejanje včlanitve tudi znak podpore vsem, ki se trudijo, da dnevnik redno izhaja, da se povečuje njegova kvaliteta in izboljša dosegljivost časopisa. Kdor bo na Slofestu zaprosil za sklenitev celoletne naročnine na tiskani Primorski dnevnik za leto 2026, bo začel prejemati časopis brezplačno že takoj po vplačilu letne naročnine v višini 260 evrov.

V času Slofesta je mogoče skleniti tudi trimesečno naročnino na digitalno izdajo Primorskega dnevnika po znižanji ceni 29 evrov.