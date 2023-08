Tudi slovenske lutke in glasbeniki na tržaškem festivalu

Poletno dogajanje iz niza Triestestate bo v prihodnjih dneh namenjeno tudi najmlajšim. Z drugim festivalom DaDaDù, ki se začenja danes s spektaklom Ooh Teresina, bodo v muzej Sartorio do 27. avgusta vsak dan ob 20. uri povabili otroke od tretjega leta dalje. V ponudbo so organizatorji vključili več predstav slovenskih gledališč. Jutri bo na vrsti znana pravljica Carla Collodija Ostržek v produkciji mariborskega Lutkovnega gledališča. Režiser in avtor Matteo Spiazzi je za publiko pričaral posebno atmosfero, ki bo prevzela tudi odrasle spremljevalce malih gledalcev. V predstavi nastopa Miha Bezeljak, lesene lutke pa je izdelal Primož Mihevc.

Iz Lutkovnega gledališča Ljubljana pa se bo v sredo v Trst pripeljala Sapramiška, najbolj slavna slovenska marioneta, ki je stara že skoraj pol stoletja. Zgodbo izpod peresa Svetlane Makarovič, ki je za predstavo prispevala songe, sta režirala Nace Simončič in Brane Vižintin. V soboto pa bo Gledališče Koper ponudilo svojevrstno različico glasbene pravljice za orkester in pripovedovalca Peter in volk. Zvest glasbenim figuram, ki jih je leta 1936 ustvaril ruski skladatelj Sergej Prokofjev, se bo pred občinstvom predstavil jazzovski tercet. Anže Vrabec, Jan Gregorka in Matjaž Skaza bodo s klavirjem, kontrabasom in bobni, predvsem pa z različnimi ritmi, predstavili posamezne like iz pravljice.

Festival DaDaDù se bo sklenil čez teden dni, ko bodo tudi nagradili najboljšo predstavo.