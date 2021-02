Tudi Trst ima svoj jurski park

Marsikdo se spominja legendarnega Spielbergova filma Jurski park iz leta 1993. V njem si milijarder John Hammond na umetnem otoku v srednji Ameriki postavi pravi park z dinozavri. Te ustvari s postopkom pridobivanja njihovega DNK-ja iz komarjev, ki so ostali ujeti v jantarju. Pa vendar, ali ste vedeli, da imamo v Trstu pravi jurski park v malem, ki mu je ime ZOIC? V njem se sicer ne podijo velociraptorji in tiranozavri, kraljujejo pa okostja dinozavrov vseh vrst in velikosti. ZOIC je namreč edino podjetje v Italiji, ki se ukvarja z restavriranjem in sestavljanjem velikih okostij dinozavrov v državnem in mednarodnem prostoru. Podjetje je v teh mesecih v središču pozornosti, saj tam restavrirajo in sestavljajo Big Johna, največjega triceratopsa, ki so ga kdajkoli odkrili na zemeljski polobli.

Ob direktorju Filippu Bacchii sestavlja ekipo restavratorjev veliko mladih, nekaj jih je prišlo na prakso z Oddelka za paleontologijo Univerze v Bologni. V ekipi dela nekaj ljudi, ki so med najboljšimi poznavalci dinozavrovih kosti v Evropi. Bacchia s sodelavci končno okostje po navadi proda na dražbi, večkrat se je že udeležil dražb velikih dražbenih hiš, kot sta Sotheby’s in Christie’s. Big Johna pa bodo najbrž prodali na manjši dražbi, izklicna cena naj bi znašala nekaj manj kot milijon evrov.

»Naše podjetje je dobavilo okostja dinozavrov najznamenitejšim muzejem po vsem svetu, od naravoslovnega muzeja v Washingtonu pa do British museuma v Londonu. Naši izdelki so izredno cenjeni, saj okostje postavimo v dinamičen, zanimiv položaj,« pravi direktor, ki opozarja, da več kot polovico vsega dela, ki za en okostnjak traja približno leto dni, predstavlja logistika.

Čez nekaj tednov bodo pri ZOICU laboratorije, kjer John dobiva podobo, odprli za javnost, priredili bodo vodene oglede del. Dela pa si je mogoče ogledati tudi na družbenih omrežjih podjetja, za to skrbi posebna ekipa snemalcev, ki dokumentira vsako fazo dela.