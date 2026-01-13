Tudi tržaški taksisti prekrižali roke

V Trstu so danes taksisti prekrižali roke. Na mestnih ulicah ni opaziti belih avtov, ki so številnim ljudem v oporo v najrazličnejših vsakodnevnih situacijah. Na postajališču pred tržaško glavno bolnišnico, kjer običajno na stranke čaka več taksijev, ni bilo denimo niti enega. Namesto njih pa so se pojavili letaki, ki opozarjajo na stavko. Podjetje Radiotaxi Trieste, ki v mestu skrbi za taksije, je sporočilo, da zagotavljajo le najnujnejše vožnje, kot je denimo prevoz oseb do zdravstvenih ustanov ali oseb, ki se težje samostojno premikajo.

Gre sicer za italijansko splošno stavko, ki danes na državni ravni poteka od 8. do 22. ure in ki se je je po podatkih organizatorjev udeležili v bistvu vsi vozniki ali skoraj. Taksisti so hoteli namreč jasno in glasno dvigniti glas proti agresivnemu nastopanju zasebnih multinacionalk, so med drugim opozorili. Cenik oziroma tarife taksijev morajo namreč po zakonu določati občine in privatniki ne smejo po svoji volji posegati v to področje, so še dodali.