Tudi umetna inteligenca dobila manifest

»Mladi si želijo družinskega okolja. Tudi če je stalno povezana s socialnimi omrežji, je tako imenovana generacija Z osamljena, v virtualnem svetu in izven njega.« Tako je predsednica festivala Parole O_Stili Rosy Russo v soboto komentirala izrečene besede med predavanji v Kongresnem centru. Iz obravnavanih vsebin je nastal drugi manifest festivala, ki je tokrat posvečen vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Po načelu, da mora človek ostati srce in krmilo tehnologije, so z desetimi pravili povzeli nenasilno komunikacijo pri uporabi UI. Virtualno je realno, je glavno vodilo, iz katerega izhaja, da lahko vsak odgovor UI vpliva na mnenja in mišljenja. Vsebine, ki jih z UI delimo, predstavljajo naše misli, tako kot besede, ki jih oblikujejo. So lahko most ali zid, imajo posledice in zanje si moramo vzeti odgovornost. Pri ustvarjanju ne pozabimo na spoštovanje do drugega. Žalitve niso vsebine in včasih je molk, ali bolje rečeno mirovanje na družbenih omrežjih, lahko čas, ki ga namenimo razmišljanju.