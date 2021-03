Tudi za tržaške gostince spet čas za dostavo

Tudi Trst je ponovno pristal na seznamu oranžnih območij. Po nekajdnevnem upanju, da bo s Pordenonom ostal rumen, ko je predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine poostril omejitve za zajezitev koronavirusa le v Vidmu in Gorici, je na ministrstvu za zdravstvo padla odločitev, da so številke na skrajnem severovzhodu Italije preveč zaskrbljujoče in vredne strožje obravnave. Gostinci in upravitelji kavarn se tako ponovno pripravljajo na dostavo in prevzem, edino dovoljeno različico strežbe v prihodnjih dveh tednih.

Stopili smo v stik z dvema gostincema in ju vprašali, kako doživljata ponovno omejitev, pa tudi novico, da se je deželna uprava odločila za podeljevanje dodatnih finančnih pomoči vsem gostincem (in ne samo tem), ki bodo dokazali najmanj dvajset odstotni upad letnega zaslužka.

»Gledajmo pozitivno na dogajanje. Naša gostilna je preživela prvo in drugo svetovno vojno, vmes pa še špansko gripo. Prestali bomo tudi to obdobje, čeprav priznam, da sem bil nad ponovnim prestopom na oranžno območje osupel,« je izjavil Dimitrij Ferluga. »Zapiranje ni rešitev. Kdor nas vodi, se s konkretnimi težavami očitno ne sooča in obrača se stran. Dostava in prevzem v gostilni, ki se v rednih razmerah ukvarja z neposredno strežbo, v najboljšem primeru zadostuje le za kritje stroškov,« je dodal Ferluga.

»Veliko smo že storili, a virus se še vedno širi. Nad zapiranjem smo razočarani, a se zavedamo, da drugih rešitev ni,« je priznala Katja Fabrizi iz gostilne in picerije Veto. Na Opčinah menijo, da so srečni, saj se lahko do njih pripeljejo gostje iz celotne tržaške občine, čeprav so v preteklih mesecih pogrešali stalne stranke iz Milj in Gorice.