Tudi zavod Zois dobil nov sedež

Na selitev so se pripravljali celo poletje, zanjo pa so potrebovali slab mesec dni. Na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa se je včeraj šolsko leto začelo v tretjem nadstropju prenovljenega poslopja na Canestrinijevi ploščadi v svetoivanskem parku. Tja se je v ponedeljek preselil tudi zavod Jožef Stefan, kateremu sta namenjena pritličje in prvo nadstropje.

»Dijaki so bili ob vstopu v novo šolo zelo zadovoljni. Prejšnji sedež v Ulici Weiss je imel lepo okolico, a je bil tehnološko neopremljen,« je bila včeraj jasna ravnateljica zavoda Zois Maja Lapornik, ki je zelo zadovoljna s porastom vpisanih tako na smeri Gradnje, okolje in prostor kot na smeri Uprava, finance in marketing. Na prvo se je vpisalo enajst prvošolcev, na nekdanjo »trgovsko« pa devet. Prav tako je opazen porast v številu dijakov, ki zavod Zois obiskujejo zadnja štiri leta: leta 2019 jih je bilo 51, letos jih je 83.

»Skozi leta je prišlo do prevetritve didaktičnega programa, kar se je obrestovalo,« je med ogledom prenovljenih šolskih prostorov dejala ravnateljica. Tako so na »geometrski« uvedli več umetniških vsebin, kot sta zgodovina umetnosti in zgodovina arhitekture. Nova šolska risalnica razpolaga tudi s slikarskimi stojali, dijaki omenjene smeri pa pouku sledijo na posebnih večjih klopeh, ki so prirejene za načrtovanje in risanje. Na smeri Uprava, finance in marketing pa so pouk nemščine nadomestili s poukom španščine.

Vsaka učilnica na novi šoli je opremljena z velikim ekranom, vsak dijak je v uporabo celo prejel lasten prenosni računalnik, ki ga bo uporabljal pri delu v razredu. Šolski hodnik pa dopolnjujejo osebne omarice s ključavnico, v katere bodo dijaki lahko pospravljali knjige in druge potrebščine.