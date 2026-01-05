Tudi zgoniška občina ima svoj mladinski svet

Po dolinski občini bo tudi zgoniška imela svoj mladinski svet. Skupina mladih občank in občanov, ki se želijo približati delovanju te kraške občine in razumeti, kako deluje institucija, se je sestala, da bi postavila temelje nove skupščine.

»Na vabilo občine se je odzvalo okrog dvajset mladih,» je bila z odzivom zadovoljna zgoniška županja Monica Hrovatin. »Z odbornico za socialo in mladinske politike Martino Budin sva jim pred stavili pravilnik delovanja mladinskega sveta in občino.« Med njimi, je pojasnila županja, so mladi, ki na območju občine živijo od rojstva in so aktivni člani društev ter s prostovoljnim delom že prispevajo k rasti lokalne skupnosti. Pa tudi mladi, ki so se pravkar preselili in si želijo vključevanja. Svet, katerega člani so lahko polnoletni občani do 29. leta starosti, se bo sestal prve dni februarja, ko bo čas za izvolitev predsednice oziroma predsednika. Skupščina bo nato lahko delovala kot posvetovalno telo, razvijala projekte in spodbujala aktivno udeležbo mladih v javnem življenju.

Apolitični in avtonomni

Na seje mladinskega sveta nameravajo povabiti člane lokalnih društev, da predstavijo svoje delovanje, iz katerega lahko mladi črpajo navdih, je namignila sogovornica. Več je namreč dejavnosti, ki bi jih lahko razvijali: ekološki dan, na primer, ali kulturne in druge prireditve.

»Pomembno je, da se mladim ponudi priložnost spoznavanja okolja, v katerem živijo, in da se vanje vlije čut državljanske odgovornosti,» je dodala županja. »Skupina bo kot apolitični organ popolnoma avtonomna od občinskega sveta. Za delovanje pa jim bo občina namenila sred stva, ki izhajajo iz donacij pet tisočink davka IRPEF.« Zgoniški mladinci bodo za svoje prve dejavnosti imeli na voljo majhen zaklad v višini 1250 evrov, čeprav lahko marsikatero dejavnost izvedejo brez stroškov.