Gorska in jamarska reševalna služba je danes med 10. uro in 11.30 s sedmimi reševalci in v sodelovanju z gasilci in rešilcem oskrbela 84-letnega nemškega turista, ki se je poškodoval na pešpoti Rilke. Moški se je sprehajal z ženo, ko je padel in si poškodoval mečo.

Reševalci so ga dohiteli na približno eni četrtini poti, ki vodi od Sesljana do Devina. Nato so ga z nosili odpeljali do ceste, kjer so ga prepustili reševalnemu vozilu.