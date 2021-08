Turistične agencije prodale največ domačih paketov

Tudi letošnje počitnice so drugačne, kot smo jih bili vajeni. Tisti, ki so se v preteklosti za počitnice odločali intuitivno in v zadnji minuti, so morali postati preudarni. Skrbno načrtovanje počitnic je prav zaradi spreminjajočih se razmer v različnih državah ključnega pomena. Načrti dopustnikov se lahko čez noč postavijo na glavo - od odpovedi potovanj, nepričakovanih karanten do podaljšanja bivanja v tuji deželi. Vse to je seveda povezano z dodatnimi stroški in tudi nepotrebno slabo voljo in negotovostjo. Drugačno pa je tudi delo turističnih delavcev. Ti morajo strankam predložiti cel kup obrazcev in biti hkrati pozorni na ukrepe, ki veljajo v posameznih državah. Zaposleni v turističnih agencijah v teh novih razmerah spominjajo bolj na birokrate v državnih uradih kot pa na ponudnike turističnih paketov.

In kako vsa ta negotovost vpliva na izbire Tržačanov? Katere destinacije so med njimi letos poleti najbolj priljubljene za počitnikovanje? Večina Tržačanov se je odločila za dopustovanje v Italiji. Med najljubšimi destinacijami so Sardinija, Sicilija in Apulija. Tisti, ki so se odločili počitnikovati v tujini, so izbrali grške otoke in Kanarske otoke v Španiji. Dobro gredo v prodajo tudi križarjenja z ladjarjema Costa Crociere in MSC. Precovidne poletne destinacije, kot so Egipt in evropske prestolnice, so »zamrznjene«. Potovanje čez lužo pa se v trenutnih razmerah zdi le oddaljen spomin ali utopija.