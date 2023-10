Turistične nastanitvene kapacitete skoraj v celoti zapolnjene

Tudi letošnja, že 55. Barcolana po vrsti, je dodobra napolnila hotelske kapacitete. V Trstu se te dni ne mudijo samo turisti, ampak tudi nekatere posadke in novinarske ekipe. Danes in jutri so tržaški hoteli zasedeni 90-odstotno. Tistih deset odstotkov sob, ki so še proste, so nadpovprečno drage. In skoraj vse daleč od centra mesta. Odlično se te dni prodajajo doživljajski paketi, ki jih ponujajo organizatorji Barcolane.

Pa pojdimo po vrsti. Da Barcolana že vrsto let izboljšuje turistično statistiko, ni skrivnost. Po grobih ocenah bodo ta konec tedna v tržaški pokrajini našteli do 18 tisoč prenočitev (na noč). Ob polnih hotelih med Barcolano si turistični delavci obetajo tudi boljši finančni uspeh. Cene prenočitev v hotelih so občutne višje, odvisne pa so od dolžine bivanja, časa rezervacije, kategorije sobe in vsebine storitev, so povedali v hotelu na nabrežju. Med Barcolano je največ gostov, ki pridejo v Trst izključno zaradi tega dogodka, so povedali v hotelu v Ul. Mazzini.

Prednjačijo Avstrijci, Nemci, Madžari, kar nekaj pa je tudi gostov iz Skandinavije. Cene prenočitev med Barcolano so primerljive s cenami med novoletnimi prazniki. Za eno noč v enozvezdičnem hotelu izven centra mesta je treba odšteti 150 evrov. Za zadnjo sobo v trizvezdičnem hotelu v Drevoredu 20. septembra je bilo včeraj treba odšteti 330 evrov. Kot je dejal predsednik tržaških hotelirjev Guerrino Lanci, so jutri zvečer skoraj v celoti zasedeni tudi hoteli izven mesta. Ob tem je še dodal, da so letos prvič opazili dobro zasedenost v nedeljo.

Če je v preteklosti Barcolana »dala« tudi sosedom v Sloveniji in na Hrvaškem več nočitev, v zadnjih letih ni več tako. Nastanitvene kapacitete v Trstu so se drastično povečale tudi zaradi turističnega buma, ki ga doživlja Trst, zaradi česar lahko v novih razmerah gostijo skoraj vse turiste, ki v mesto pridejo med Barcolano. Dobro naj bi bile zasedene tudi B&B nastanitve, ki so razpršene na različnih koncih mesta.

Že več let Barcolana prodaja tudi doživljajske pakete. Ti seveda niso za vse žepe. Organizatorji gostom jadralskega praznika pakete ponujajo na spletni strani ali na info točki na Velikem trgu.

