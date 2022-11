Danes popoldne se je pri Sv. Jakobu zagozdil nemški turistični avtobus. Med zavijanjem iz Ul. San Marco je v ostrem desnem ovinku pri šentjakobskem trgu trčil v obcestni drog in je poškodoval urbano opremo. Na kraju so lokalni policisti, ki preverjajo nastalo škodo. Nihče ni bil poškodovan, gmotna škoda pa je precejšnja. Precej razbit je tudi prednji del avtobusa. Nastali so zastoji v prometu.