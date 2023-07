Turistko na ladji za križarjenje obšla slabost

76-letno nemško državljanko je po vsej verjetnosti zaradi srčnega infarkta obšla slabost na ladji za križarjenje M/N MEIN SCHIFF 5. Ladja, ki pluje z malteško zastavo, je iz Trsta odplula ob 22.30 in je bila namenjena proti Črni gori.

Po približno 30 minutah je vodstvo potniške ladje obvestilo tržaško luško kapitanijo o slabosti potnice. Da bi olajšali reševanje, je kapitanija določila, naj se ladja ponovno vrne v Trst.

S patruljnim čolnom obalne straže so do ladje odpeljali zdravstveno osebje SORES, ki je stabiliziralo ponesrečenko ter jo s patruljnim čolnom odpeljalo do pomola luške kapitanije, od koder jo je rešilec odpeljal v bolnišnico.