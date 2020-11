Turizem se spreminja, prav tako turisti

Turizem je s kulturo tisto področje, ki najbolj trpi zaradi posledic pandemije. Po krajšem vzponu v poletnih mesecih se je krivulja prisotnosti turistov na tržaškem in drugje spustila ponovno globoko na dno, kot je bilo sicer pričakovati.

Zaposleni v turizmu doživljajo tako krizo, kakršne ne pomnijo. Krivi usodi pa se nikakor ne vdajo in že se pripravljajo na post-koronavirusno obdobje, ko bo splošna volja po odkrivanju sveta ponovno na višku.

»Ko bo vse mimo, bomo mi pripravljeni. Ljudje sicer že sprašujejo po poletni ponudbi, pa tudi za kako zimsko potovanje v toplejše kraje, kot so na primer na Kanarske otoke med januarjem in marcem, če se bo le dalo. Tudi za novo leto imamo sicer pripravljene turistične pakete, a nismo vsega objavili, saj še ne vemo, kakšno bo splošno zdravstveno stanje in kako se bo vlada odločila po 3. decembru,« je povedala Vera Kermez iz turistične agencije Aurora in dodala, da bodo v najboljšem primeru lahko strankam za božične in novoletne praznike ponudili obisk bližnjih lokacij, Slovenije in Hrvaške. Kot vsako leto že pripravljajo tudi pakete za poletne oddihe, saj povpraševanja ne manjka. Agencija je trenutno odprta med tednom samo v dopoldanskih urah.

Prav tako pripravljeni so pri agenciji Ventus Travel, kjer je Vlasta Žvab božično in novoletno ponudbo začasno zamrznila, saj bi težko ponudila strankam potovanje, »za katerega se že skoraj sto odstotno ve, da ga ne bodo opravili. Zdi se mi, da na ta način nekako zaščitimo stranke, ki nam zaupajo v obdobju, ko ne smemo niti do soseda. Julija in avgusta so se ljudje premikali in odšli na pot. Na domačem tržišču je turizem zaslužil vsaj 30 odstotkov tistega, kar je lani.« Pri agenciji so sicer po obdobju dela v živo s skrajšanim urnikom izbrali pot dela na daljavo.

V obeh agencijah toplo pričakujejo finančno pomoč, ki jo je bila vlada napovedala pred časom.

Pred drugim pandemičnim valom je bilo že opaziti, da se turizem spreminja, prav tako turisti, ki so pri izbirah veliko bolj pazljivi. »

O tem, da bodo turisti zahtevali več, je prepričan tudi Michele Ciak, predsednik zveze Proloco Trieste in contact manager večjega avstrijsko-nemškega turističnega podjetja: »Hudo uro bodo verjetno doživljali hoteli, boljši časi pa se pišejo za kampe in druge turistične obrate, ki prisegajo na t.i. open air turizem, kjer lahko izbereš, ali boš na samem, ali boš v stiku z drugimi gosti. Do leta 2025 se nikakor ne bomo vrnili na turizem, kot smo ga poznali pred pandemijo. Trst bo na primer še dolgo pogrešal šolske izlete in druga skupinska potovanja, kar predstavlja hud udarec predvsem za turistične vodiče. Poleti smo bili priča neki krajši vrnitvi turistov v Trst. Bili so v glavnem Italijani, nato pa še Avstrijci in Nemci, ko se je virus razpasel po Hrvaški. V kratkem se stanje ne bo izboljšalo. Turiste iz daljnih krajev v Trstu še dolgo časa ne bo,« je poudaril Ciak, ki trdi, da lahko Kras ponudi post-koronavirusnemu turistu res veliko, a le, če bo na ozemlju nastalo organizirano omrežje proizvajalcev in podjetij, ki lahko ponudijo obiskovalcem celovito izkušnjo.