Ubald Vrabec: njegova glasba in njegov čas na razstavi na konservatoriju

Narodna in študijska knjižnica (NŠK), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Konservatorij Tartini v Trstu vabijo na odprtje razstave Ubald Vrabec: njegova glasba, njegov čas, ki bo jutri ob 17. uri na sedežu konservatorija v Ulici Ghega. Prireditev se umešča v sklop pofestivalskih dogodkov letošnjega Slofesta.

Razstava je nastala ob 30. obletnici smrti tržaškega skladatelja Ubalda Vrabca in prikazuje njegovo glasbeno ter družbeno-politično delovanje v zgodovinskem kontekstu. Violino je študiral najprej v Trstu in Bologni, nakar se je odselil v Argentino, kjer je vodil zbore slovenskih pevskih društev. Na povabilo prof. Vasilija Mirka se je nato vrnil v Evropo: v Mariboru je vodil razne zbore in poučeval na Glasbeni matici (za krajše obdobje je bil tudi njen ravnatelj).

Leta 1941 se je Vrabec vrnil v Trst, kjer se je leto kasneje pridružil Osvobodilni fronti. V povojnem času je poleg rednega poučevanja na tržaški Glasbeni matici vodil različne zasedbe pevskih zborov.

Razstava bo na Konservatoriju Tartini odprta do 13. oktobra, in sicer od ponedeljka do petka med 8.30 in 20.30, v soboto pa med 8.30 in 17.30.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.