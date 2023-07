Ubrala je podjetniško pot

Gospodarsko poslovanje jo je med leti višje šole tako navdušilo, da se je brez večjih dvomov odločila za študij menedžmenta. Pred začetkom jesenskega semestra v Kopru pa si je Veronika Suber najprej zaslužila poletni oddih s prijatelji.

Pred nekaj tedni je Veronika, po rodu iz Repna, zelo uspešno opravila državni izpit, po domače maturo, na Zavodu Žige Zoisa, na smeri uprava, finance in marketing. Za stotico se predvsem zahvaljuje profesorjem. »Res so nam zelo pomagali.«

Maturo je Veronika, kot daje domnevati dobra ocena, prestala brez večjih problemov. »Jeziki so me malo presenetili,« nam je zaupala, a so ji naloge vseeno bile zelo všeč. Med izpitom slovenščine se je razpisala o Borisu Pahorju, saj jo zelo zanima sodobna zgodovina Slovencev in se z njo ukvarja tudi izven šole.

Od septembra bo Veronika še naprej gojila svojo podjetniško žilico. Ker je hotela spoznati nove kraje, se je takoj odločila, da ne bi študirala v Trstu. Sprva je pomislila na Ljubljano, naposled pa se je odločila za Koper. Hotela je namreč študirati ekonomijo ali menedžment, predvsem pa v angleščini. Izbira za Koper je torej padla predvsem zaradi bolj mednarodne perspektive, ki jo nudi študij v tujem jeziku. »Kljub temu, da je geografsko blizu, je vseeno drugo okolje,« je še dodala o svoji nadaljnji poti.