Učinkoviteje proti lažnim revežem in utajevalcem

V italijanskem prostoru jim pravijo preprosto »furbetti«. Z eno samo besedo se pred očmi izriše podoba posameznikov, ki skušajo z lažnimi dokumenti priti do različnih finančnih podpor za najbolj ranljive državljane. Miljska županja Laura Marzi in tržaški pokrajinski poveljnik finančne policije Michele Pallini sta včeraj podpisala sporazum, s katerim sta začrtala pot strožjih kontrol na področju socialnih nadomestil in davkov. Dogovor bo veljal v vseh petih okoliških občinah na Tržaškem: Milje, Dolina, Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor.

Napoveduje se skratka ostrejši boj proti morebitnim utajevalcem in lažnim revežem. Pod drobnogledom bodo zlasti potrdila o finančnem premoženjskem stanju (ISEE) in podobne samoizjave, na osnovi katerih lahko občani in občanke koristijo denarno podporo ali druge oblike socialne pomoči. Paleta občinskih storitev sega od šolskega avtobusa in menze do plačevanja domov za starejše občane. Tem gre dodati še povračila stroškov javnega prevoza, davčne olajšave in oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev. Tržaška finančna policija je v tiskovnem sporočilu navedla, da vsako leto v omenjenih petih okoliških občinah namenijo najšibkejšim članom družbe več kot tisoč tovrstnih prispevkov. Nov dogovor bo omogočil hitrejši pretok informacij in boljše preverjanje utemeljenosti tozadevnih prošenj, razlagajo. Informacije, ki so jih posredovali posamezniki bodo primerjali s tistimi v davčnem registru in v lastni podatkovni bazi. Predvidena pa so tudi informativna srečanja, na katerih si bodo finančni policisti in osebje občinskih uradov medsebojno izmenjavali izkušnje in poglede.