Ugo Rossi se vrača v tržaški mestni svet

Odslej naprej bo volivce proticepilskega gibanja 3V v tržaškem občinskem svetu spet zastopal Ugo Rossi. Ta se je na današnjem zasedanju prvič usedel na sedež Marca Bertalija, ki ga je od februarja nadomeščal. Rossi je bil namreč obsojen zaradi nasilja in upiranja uradni osebi, sodnik je zanj odredil prepoved približevanja tržaški pokrajini.

Pred predajo poslov sta se Rossi in Bertali, odeta v zastavo liste Vita, s katero se potegujejo na parlamentarnih volitvah, pod Mestno hišo srečala z novinarji. Bertali je opisal šestmesečno delo v občinskem svetu. Naštel je svoje svetniške pobude in vprašanja na aktualne temo, ter spomnil, da so bili vsi njegovi predlogi, ki so v glavnem zadevali nošnjo zaščitnih obraznih mask in druga proticovidna priporočila, kategorično zavrnjeni. Med svojim kratkim mandatom je vložil tudi predlog o odstopu župana po aferi v zvezi z alpinci, ko je Dipiazza dejal, da ni nič slabega žvižgati za lepimi dekleti.

Ugo Rossi je napovedal, da bo nadaljeval z zastavljenim delom, zavzemal pa se bo tudi za projekte, s katerimi bi lahko občino naredili energetsko bolj učinkovito.