UHL Fusion v Tržaškem zalivu

Tovorna ladja UHL Fusion, ki je bila dobre tri tedne zasidrana v Tržaškem zalivu, ponovno pluje proti Trstu. Včeraj je plula po Jadranskem morju, v zgodnjih popoldanskih urah je bila pred obalo Abrucev, ob zaprtju redakcije pa pred Splitom oziroma dalmatinskimi otoki. Danes ob 11. uri pa je bila že pred tržaško obalo. Ladji bo morda sedaj, ko je delovni sodnik v Trstu razveljavil načrt finske družbe Wärtsilä, na podlagi katerega bi morali v Boljuncu odpustiti 451 zaposlenih, le uspelo odpeljati iz Trsta dvanajst ladijskih motorjev.

Ladja UHL Fusion pljuje pod portugalsko zastavo in bi bila morala konec avgusta natovoriti 12 ladijskih motorjev, ki so jih zgradili v boljunski tovarni Wärtsilä, in z njimi odpluti proti Južni Koreji k naročniku – družbi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Delavci Wärtsile, ki so bili od 14. junija na bojni nogi zaradi napovedane selitve proizvodnje v finsko Vaso, so se temu uprli, njihova prizadevanja pa so podprli tudi zaposleni v pristanišču, ki so de facto preprečili, da bi motorje natovorili na UHL Fusion. Njena posadka je zato na tržaško pristaniško oblast vložila prošnjo, da bi sama natovorila motorje. Pristaniška uprava pa ni izdala ustreznega dovoljenja, ladja UHL Fusion je vse do 20. septembra vztrajala v zalivu, nato pa odplula neznano kam.

Zamuda pri dostavi motorjev korejskemu naročniku naj bi finsko družbo zelo drago stala, po neuradnih informacijah dobre tri milijone evrov. Vse kaže, da bi lahko v prihodnjih dneh, potem ko je delovni sodnik izničil postopek odpuščanja, boljunski motorji le odpluli korejskim obalam naproti.