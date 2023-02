Ujel potopljeno letalo

Ni le med redkimi izkušenimi potapljaškimi srečniki, ki se je uspel spustiti 72 metrov v morsko globino do verjetno najboljše ohranjene letalske razbitine iz druge svetovne vojne na svetu, temveč je bil za svoj podvig tudi nagrajen. Peter Ažman se je s podvodno fotografijo ameriškega bombnika B-17, znan tudi kot leteča trdnjava, ki počiva v globinah ob južni obali Visa, uvrstil v izbor desetih pohvale vrednih del prestižnega mednarodnega natečaja Underwater Photographer of the Year (UPY).

Ne gre za prvo mesto, je pa vseeno priznanje, do katerega se ni najlažje dokopati. Če ne drugega, ker se lahko le izkušeni potapljači spustijo tako globoko v podvodni svet. Fotografiranje v podmorskem kraljestvu pa poleg tega ni ravno najbolj enostavno.

Strokovna žirija se je poleg kakovosti fotografije zaustavila pri posrečeni kompoziciji: letalo si s svetilkama ogleduje potapljaški par, na desni strani pa lahko, kakor da bi slučajno priplavala tam mimo, vidimo še druga dva potapljača.

Kar bi se lahko preprostim smrtnikom zdelo celo naključno, je bilo do potankosti preštudirano. Tudi Ažman, ki ima za sabo petnajstletni potapljaški staž in se deset let posveča podvodni fotografiji, prvič ni bil zmagoslaven. Do Visa se je pred septembrom lani, ko je nastala nagrajena fotografija, podal že leto prej, vendar je moral prvič oditi praznih rok. »Tako globoko pod vodo nimaš veliko časa. Prej moraš natančno vedeti, kako si zamišljaš fotografijo, preučiti svetlobo in ostale parametre. Pogoji morajo biti odlični,« je povedal nagrajenec. Za samo fotografiranje je na razpolago približno deset minut, medtem ko spuščanje oziroma pot traja približno poldrugo uro, je še navedel.