Ukradla sta drona, vredna več kot 2000 evrov

Karabinjerji so v petek, 24. oktobra (vest pa so sporočili danes) ovadili na prostosti 26-letnega in 31-letnega državljana Peruja, ki ne živita v FJK, zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah. Osumljena sta tatvine dveh dronov, vrednih več kot 2000 evrov, ki naj bi jo storila junija v trgovini s tehnološko opremo v središču Trsta. Odstranila sta varnostne etikete in drona mirno odnesla iz trgovine.

Lastnik trgovine je tatvino opazil šele nekaj tednov kasneje, ko je opravljal inventar. Ugotovil je, da je bil žrtev tatvine in dogodek prijavil karabinjerjem.

Med preiskavo, ki jo je vodilo tržaško državno tožilstvo, so karabinjerji pregledali posnetke nadzornih kamer. Na njih so opazili moška, ki sta se s plenom potikala po trgovini. Po nadaljnjem preverjanju so odkrili tudi njuno identiteto in ju prijavili sodstvu.