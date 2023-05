Ulico Ponziana, ki so jo danes dopoldne kakih sto metrov pred križiščem z Istrsko ulico zaprli za promet zaradi večje luknje, ki je nastala ob počeni vodni cevi, so popoldne malo po 17. uri spet odprli za promet. Cev, iz katere je puščala voda, ki je povzročila ugreznjenje asfalta, so zamenjali, luknjo pa zakrpali. Spet so tudi zagotovili dobavo vode nekaterim gospodinjstvom.