Ulica Sottomonte pri Piščancih spet prevozna

Ul. Sottomonte pri Piščancih, kjer je včeraj zaradi močne burje padlo drevo na cesto, pri čemer je poškodovalo električne kable, je spet prevozna. Za promet so jo odprli malo pred poldnevom, so povedali lokalni policisti. Drevo so včeraj odstranjevali gasilci, danes dopoldne pa je bilo treba še odpraviti posledice na električnem omrežju. Za tamkajšnje prebivalce, ki se že dalj časa soočajo z velikimi težavami zaradi usada in so bili po včerajšnjem dogodku odrezani od sveta, gre za vsaj delno olajšanje.