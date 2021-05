Ulična energija skupine The Holy Smog

Na odru gledališča Miela se je pred dnevi bila glasbena bitka v sklopu natečaja Miela Music Contest, ki ga je tržaška zadruga Bonawentura razpisala z namenom, da mladim glasbenikom omogoči nastopanje tudi v času, ko so koncerti prepovedani. Zmagovalno lovoriko so domov odnesli mladi in zelo nadarjeni člani skupine The Holy Smog, v kateri kot pevka nastopa Andreja Tull, na drugo stopničko se je uvrstila skupina Movimento Cumbiero, za njimi pa so ex aequo tretje mesto zasedli Zima Blue Quartet in Thanks, Welcome Aboard!. Trojica ansamblov bo v živo nastopila na odru Grada sv. Justa 12. avgusta.

Kdo so mladi in talentirani člani benda The Holy Smog? Skupino sestavljajo Lucas Gomez (glas, kitara), Teresa Bisoni (cajon), Angelo Vardabasso (kontrabas) in Andreja Tull (glas), združili pa so se prvič ravno za ta glasbeni natečaj. »Z Lucasom pravzaprav nastopava za zabavo že nekaj let, ob tej priložnosti pa sta se nama pridružila še Teresa in Angelo,« je povedala Andreja, 20-letna Miljčanka, ki na konservatoriju študira jazz petje.

Kdor jih je slišal nastopati (posnetki so še na voljo na FB stani teatra Miela) lahko potrdi, da delujejo zelo usklajeno in ubrano, rezultat pa so enkratne melodije in izjemno petje. 26. junija bodo nastopili na študentskem odru na Lent festivalu v Mariboru, 12. avgusta pa pri Sv. Justu. Prisluhniti pa jim je mogoče tudi na ulici – skupina na tak način skuša razvedriti mestni vsakdan in v srca mimoidočih vliti svojo energijo oz. ljubezen do glasbe. Preizkušajo se v različnih žanrih od jazza do reggae, pop, soul in folk ritmov, pojejo pa v angleščini.

Priznanje za najboljšo glasbeno produkcijo si je zaslužila skupina Violoncelli itineranti, ki jo sestavljajo Irene Ferro-Casagrande (violončelo), Carla Scandura (violončelo), Andrejka Možina (violončelo, glas, kompozicije) in pevka Ana Pilat – predstavile so nabor avtorskih skladb v slovenščini oz. slovenskih narečjih iz Nediških dolin in Rezije na besedila pesnic Marije Kostnapfel, Silvane Paletti in Marine Cernetig.